El legado que quiero dejar a Chiapas es la paz: Eduardo Ramírez

– Advirtió que se aplicará la ley a quienes cobren cuotas a las personas desplazadas que están regresando a sus hogares

Al encabezar el banderazo de arranque al Plan Integral de Atención Médica y Salud Pública, en Chicomuselo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que gracias al trabajo con conciencia y aplicación de la ley que se ha realizado desde el inicio de su administración, se ha restaurado la paz y se ha recuperado la libertad en la región de la Sierra y en este municipio.

Tras subrayar que el legado que quiere dejar a Chiapas es la pacificación, porque él fue testigo del sufrimiento de las familias, el mandatario pidió a la población no actuar de manera inhumana ni cobrar cuotas a las personas desplazadas que están regresando a sus hogares en este municipio, porque eso es un delito y no se va a permitir. “No estoy mintiendo, me pidieron aplicar la ley y se va a aplicar”, agregó.

“Ya vivieron la violencia, no le abran la puerta a la delincuencia, ahora valoren la paz. Antes tenían olvidada a la Sierra, pero ahora Eduardo Ramírez y todas las autoridades vamos a cuidarla, nadie más. Cerremos este capítulo y trabajemos juntos porque si el pueblo nos acompaña no sólo vamos a lograr la paz sino también el progreso», apuntó.

Ramírez Aguilar resaltó que además de la seguridad, se realizan esfuerzos para reactivar la vida social y económica de la región, incluyendo el regreso a clases, el fortalecimiento del sector ganadero, cafetalero y productivo, además del impulso a la salud. En este sentido, anunció la rehabilitación del Centro de Salud con Servicios Ampliados, el cual retomará su operación tras permanecer abandonado desde 2024, debido a la inseguridad.

En otro momento, el gobernador dio a conocer la creación de la Medalla al Mérito Civil en honor a Artemio López, quien demostró ser un humanista y perdió la vida por su lucha por la paz. Durante esta visita, también atestiguó las brigadas de salud y recorrió el mercado y las calles del municipio, donde recibió muestras de agradecimiento de la población por regresar la paz a Chicomuselo.

1 de 5

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, remarcó que la salud va de la mano con la estrategia de seguridad, dado que la delincuencia mantuvo paralizados los servicios médicos en esta región, por lo que se estableció este plan integral, mediante los Convoyes de la Salud, que cuentan con personal médico y equipamiento, desde mastógrafo, Rayos X, ultrasonido y laboratorio.

El alcalde de Chicomuselo, Lisandro Borrallas Verdugo, señaló que al reactivar la salud, la educación y los servicios necesarios para la población, renace la esperanza de las personas que habían perdido la fe a causa de los conflictos. “Hoy nos sentimos felices y en paz, porque nos ha traído seguridad a este municipio que se caracteriza por tener mujeres y hombres nobles, trabajadores y que siempre se han conducido con respeto”.

El diputado federal Roberto Albores Gleason enfatizó que desde la Cámara de Diputados se trabaja en cooperación con el gobernador Eduardo Ramírez y la presidenta Claudia Sheinbaum, para hacer valer el Estado de derecho e impulsar el desarrollo económico, el empleo, el campo y la paz social en Chicomuselo.

En representación de la sociedad civil, Ana Guadalupe Márquez Anzueto, afirmó que con la llegada de la Nueva ERA, comenzó la esperanza de recuperar la armonía y la productividad, por lo que externó el compromiso de la población de caminar de la mano del mandatario para lograr un Chicomuselo en paz y seguro. “Sabemos que usted no nos abandonará en el camino”.

Asistieron: el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; los secretarios de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha; el subsecretario de Educación, Alfredo Ramírez y la presidenta del DIF Municipal, Jilda Velázquez Rodríguez, entre otros.