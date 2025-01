En Amatenango de la Frontera no están solos: Eduardo Ramírez

– El gobernador encabezó la entrega de ayuda humanitaria para las y los pobladores que están regresando a sus hogares y reiteró su compromiso con la pacificación

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de Amatenango de la Frontera, donde reiteró su compromiso de seguir trabajando incansablemente para restaurar la paz en Chiapas. Ante las y los habitantes, aseguró que no están solos y que cuentan con el respaldo de su gobierno, que siempre estará del lado del pueblo.

Tras entregar ayuda humanitaria para las y los pobladores que están regresando a sus hogares, el mandatario reafirmó que su administración hará todo lo que corresponde para pacificar el estado, como se está haciendo en distintas regiones, e hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades municipales a sumarse de manera solidaria, brindando apoyo a quien lo necesita, y denunciando cualquier acto ilícito que ponga en riesgo la seguridad.

“Nosotros venimos a pacificar, y pacificar significa aplicar la ley. Que nunca se vulnere al más pobre ni al más débil. Yo estaré con quienes más han sufrido. Solo les pido su respaldo. He tomado decisiones, a veces no muy populares, pero las tomo pensando en la seguridad, no en mi popularidad, porque yo quiero que mi pueblo viva seguro”, expresó.

Ramírez Aguilar también destacó el apoyo de las fuerzas federales, y la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la estrategia de seguridad que se implementa en Chiapas, para devolver la tranquilidad a las familias.

En su participación, el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, detalló que en este municipio se entregan 2 mil 10 láminas, mil 195 despensas, mil 195 cobertores y mil 195 colchonetas para la gente que está regresando a sus casas.

El alcalde de Amatenango de la Frontera, Ernesto Osorio Escobar, manifestó su agradecimiento al mandatario por rescatar a este pueblo que estaba sometido ante la delincuencia organizada, así como por brindar ayuda humanitaria para atender de manera integral a las personas en situación de desplazamiento. “Quiero decirles que estamos respaldados, porque tenemos el mejor apoyo que podíamos tener, un gobernador que escucha y atiende las necesidades más sensibles del pueblo”, agregó.

En representación de la sociedad civil, Marli González Méndez, de la localidad Barrio San José, reconoció el trabajo que están haciendo por la seguridad del estado y externó su gratitud por este apoyo humanitario. “Más allá de lo material, agradecemos su presencia, lo cual nos da la confianza de que vendrán tiempos mejores y retornarán nuestras horas serenas que prometen feliz porvenir”, expresó.

Asistieron: el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; y los titulares de las Secretarías de Salud, Omar Gómez Cruz; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha; la presidenta del DIF Municipal de Amatenango de la Frontera, Ludinelda Roblero de León; el diputado federal Roberto Albores Gleason; y el diputado local del Distrito 17 Sierra, Héctor Leonel Paniagua Guzmán, entre otros.