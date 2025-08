Aumentan Necesidades de Familias Migrantes Varadas en la Región

*Principalmente en el Tema de la Salud.

Tapachula, Chiapas; 31 de Julio del 2025.- “El hecho de que no haya mucha movilidad entre las fronteras, no quiere decir que las personas disminuyeron sus necesidades, al contrario, aumentaron sus necesidades. Porque ahora hay personas que ya se quedaron, llevan más de 6 meses aquí, y están enfrentándose a otras problemáticas”, manifestó en entrevista Rosemberg López Samayoa, Presidente de la Asociación Civil “Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida” en Tapachula, Chiapas.



1 de 4

“Entre esas necesidades -dijo- está la salud sexual y reproductiva, sobre todo de diagnósticos, donde las organizaciones que trabajan estos temas, tienen que, acompañarlos o solventar ciertas acciones que ellos necesitan, o el tema también de las diferentes violencias que se están presentando con la población LGBTI, por ejemplo”.Subrayó que ante la negación de servicios de las instancias de gobierno, quienes más tienen que acuerpar y respaldar y acompañar estas acciones son las organizaciones que trabajan directamente con población en contexto de movilidad, que de una u otra forma tienen estas necesidades de protección internacional o están en movilidad, y que están esperando un momento en irse, pero mientras ellos no se muevan van a tener necesidades, y están surgiendo más necesidades que hay que solventar con ellos.Por esa situación, Rosemberg López Samayoa lamentó que en contraparte, los Organismos No Gubernamentales estén pasando por una difícil situación económica en este momento, sobre todo por las políticas del Gobierno de los Estados Unidos, quien ha eliminado todo tipo de programas que tengan que ver con estos temas.“Para nosotros que recibimos fondos de la comunidad internacional y de algunos organismos internacionales, ha sido bastante difícil que las organizaciones estemos sobreviviendo. Ahorita estamos resistiendo a estos embates de las políticas de otros países, donde realmente el no tener los recursos también limita nuestras posibilidades de acción como la parte de la prevención y la atención y el acompañamiento que damos a las personas en contexto de movilidad, con necesidad de protección internacional, pero también a mexicanos”, comentó.Ante esa situación adversa, agregó, han dejado de hacer detecciones oportunas de VIH, se han limitado en hacer acompañamientos ante COMAR, INM, Fiscalías, y las Comisiones de Derechos Humanos, entre otras acciones.Pero lo más delicado, reiteró, es trabajar limitadamente en acciones de prevención. EL ORBE/ JC.