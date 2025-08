Banco de Alimentos Atiende el 2% de la Población en Condición de Pobreza

*Solicitan Apoyo de la Iniciativa Privada.

Tapachula, Chiapas; 31 de Julio del 2025.- El Banco de Alimentos en Tapachula es una asociación civil que pertenece a una red de 60 Bancos de Alimentos a nivel nacional. Y en Chiapas solo existen tres, el de esta ciudad, en Tuxtla y San Cristóbal de Las Casas, quienes su capacidad de atención es solo del 2% del total de la pobreza que existe en la entidad.

Lo anterior se desprende la entrevista con Yadira Guadalupe Olaldes Hernández, directora del Banco de Alimentos en el Soconusco, quien explicó que actualmente atienden a un promedio de “4 mil familias”. Y en total son 14 mil beneficiarios.



“A nivel Chiapas te podría decir que entre los tres bancos de alimentos atendemos apenas el 2% de la pobreza que existe en Chiapas. Nosotros necesitamos mucha ayuda tanto de la población tapachulteca como de la población chiapaneca para poder llegar a más personas de escasos recursos, más personas a las que no podemos llegar porque no tenemos alimento, porque no tenemos recursos para poder llegar a ellos”, comentó.De igual forma dio a conocer que existen comunidades muy lejanas que, obviamente, las distancias quitan mucho tiempo, los gastos operativos son muy altos, por eso a veces no pueden llegar a tantas personas como quisieran.Cuestionada sobre las personas extranjeras que les llegan a solicitar apoyo, reconoció que se ha incrementado. Anteriormente del total de personas que atendían, un 20% era de origen extranjero. Sin embargo, en la actualidad ese porcentaje se incrementóen un 30 o 35%, aproximadamente.Incluso, un buen número de esta población llega a ofrecer sus servicios en tiempos libres, con el objetivo de obtener un ingreso adicional.Esta situación de las personas en contexto de movilidad se debe a que muchos tienen la idea de seguir hacia el norte del país,dijo, pero como ahorita no pueden, ya se están estabilizando en esta localidad fronteriza. Sobre todo población de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras y El Salvador.Finalmente, invitó a la población a que el próximo dos de Agosto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, asistan al “Bingo con Causa”, que realizarán y con el objetivo de recaudar fondos.Dicho evento se llevará a cabo en las instalaciones del Banco de Alimentos de esta ciudad, ubicadas en el mercado Los Laureles. EL ORBE/ JC