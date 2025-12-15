Inconciencia Social Genera Contaminación en Fuente del Parque Central Miguel Hidalgo

• Migrantes realizan sus necesidades fisiológicas en el espacio público; denuncian comerciantes.

Tapachula, Chiapas 15 de Diciembre del 2025.- Comerciantes de la zona centro de la ciudad de Tapachula, denunciaron que migrantes de diversas nacionalidades que se concentran en el centro de la ciudad, así como algunos ciudadanos de esta misma localidad, están contribuyendo a la contaminación de la fuente ubicada en el parque central Miguel Hidalgo.

Don Jorge “N” encargado de un negocio de accesorios, denunció que antes este espacio era uno de los principales atractivos para tomarse fotos, y disfrutas la brisa de la fuente, sobre todo en temporada de calor.

Sin embargo, desde hace varias semanas, el espacio es prácticamente utilizado como baño público al aire libre, generando una fuerte contaminación.

Además de que emite olores muy desagradables y molestos, lo cual aleja a visitantes locales y turistas que llegan al centro de la ciudad, para apreciar edificios históricos como el antiguo palacio municipal y la iglesia San Agustín.

Ante ese escenario hicieron un llamado a las autoridades competentes, para que se tome cartas en el asunto, ante de que la problemática crezca. EL ORBE/ Mesa de Redacción.