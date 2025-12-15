lunes, diciembre 15, 2025
Convocatoria Pública

El Ayuntamiento de Tapachula te invita a formar parte activa de las decisiones que dan rumbo a nuestra ciudad, participando en la Convocatoria para integrar al Observador Ciudadano de la Junta de Gobierno del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tapachula (ICIPLAMTAP).

Si te interesa el desarrollo de tu municipio, la planeación urbana, el ordenamiento del territorio, el bienestar social y quieres contribuir de manera honoraria, voluntaria, ética y transparente, esta es tu oportunidad de involucrarte directamente en la vida pública de la ciudad.

👥 Buscamos ciudadanas y ciudadanos comprometidos, con interés genuino en mejorar su ciudad y fortalecer la participación social en la toma de decisiones.

📍 Recepción de documentos:
Del 5 al 16 de enero de 2026
⏰ De lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas
📌 Oficinas del ICIPLAMTAP, Edificio Soconusco, primer nivel.

Recuerda que participar es construir futuro.

