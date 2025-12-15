Convocatoria Pública

El Ayuntamiento de Tapachula te invita a formar parte activa de las decisiones que dan rumbo a nuestra ciudad, participando en la Convocatoria para integrar al Observador Ciudadano de la Junta de Gobierno del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tapachula (ICIPLAMTAP).
👥 Buscamos ciudadanas y ciudadanos comprometidos, con interés genuino en mejorar su ciudad y fortalecer la participación social en la toma de decisiones.
📍 Recepción de documentos:
Del 5 al 16 de enero de 2026
⏰ De lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas
📌 Oficinas del ICIPLAMTAP, Edificio Soconusco, primer nivel.
Recuerda que participar es construir futuro.
