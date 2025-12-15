lunes, diciembre 15, 2025
Poder Judicial dicta sentencia condenatoria de 30 años de prisión a responsable de Feminicidio en Grado de Tentativa

-Con estas sentencias se garantiza que los actos que atenten contra la integridad y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes no queden impunes.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a Ricardo “N”, por el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa, cometido en agravio de una mujer en el municipio de Raudales Malpaso, Chiapas.

Tras los hechos ocurridos en el año 2024, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Copainalá resolvió imponer a Ricardo “N” una pena de 30 años de prisión y al pago de la reparación del daño. Asimismo, se determinó no concederle ningún sustitutivo de la pena impuesta.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista y con perspectiva de género, que garantice que los actos que atenten contra la integridad y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes no queden impunes.

Tuxtla Capital Segura
