Conmemora Congreso del Estado Día Internacional de la Mujer

*Nutrida y emotiva participación de funcionarias, activistas, organizaciones civiles, líderes de comunicación, empresarias y mujeres de todos los sectores.

*Presidentes de los órganos de gobierno del Poder Legislativo, entregaron reconocimientos a las jóvenes universitarias por su destacada participación en el acto de conmemoración.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 06 de marzo de 2025.- Con la presencia de secretarias de Estado, empresarias, líderes de medios de comunicación y trabajadoras del Poder Legislativo, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura, encabezada por los diputados Luis Ignacio Avendaño Bermúdez y Mario Guillén Guillén, conmemoró el Día Internacional de la Mujer bajo el lema: “Para todas las mujeres y niñas, igualdad y empoderamiento”.

En la sala de sesiones del recinto parlamentario, el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva, señaló que el 8 de marzo es un día para generar conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres, proteger sus derechos, para visibilizar la desigualdad y discriminación que aún viven y para hacer efectivos sus derechos, con igualdad, justicia y dignidad.

Que este evento -recalcó en la máxima tribuna- sea un espacio de reflexión y que escuchemos con detenimiento a las mujeres que con el uso de la palabra y empoderamiento harán conciencia en cada uno de nosotros y de nosotras, impulsando acciones concretas en favor de la igualdad.

La diputada María Isabel Rodríguez Jiménez, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y la Niñez, dio la bienvenida señalando que la igualdad es un derecho humano. En la actualidad -dijo- México es un país más democrático y equitativo, lo que ha generado importantes reformas en las políticas públicas integrando gabinetes paritarios, con una política transversal que hoy se aplica en los tres poderes.

La diputada Rosa Linda López Sánchez sostuvo que hoy se reafirma el compromiso con la igualdad. Que en esta nueva ERA encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la equidad, la lucha contra la violencia y la discriminación, sigan siendo nuestro estandarte, por nosotros y por las que vendrán.



La presidenta de la Comisión de Atención y Seguimiento a los Casos de Feminicidios, Sahara Munira José Flores, recalcó que es un día para alzar la voz por aquellas que nos precedieron, por las que hoy caminan a nuestro lado y por las que vendrán después de nosotras. “Nos convoca el anhelo de justicia, la búsqueda de igualdad y el derecho irrenunciable a vivir una vida libre de violencia”.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce Rodríguez Ovando, señaló que no cesará en su lucha para erradicar la violencia. “Que Chiapas sea un estado justo e igualitario. Reitero mi compromiso con las mujeres y niñas de nuestro estado. Nuestra visión es clara, no descansaremos hasta que cada mujer de Chiapas tenga los mismos derechos con las mismas oportunidades para todas y para todos. Coordinemos esfuerzos para transformar a Chiapas, que sea un estado humanista, justo e igualitario”.

La diputada Luz María Castillo Moreno sostuvo que estar en esta Sexagésima Novena Legislatura, representa el sueño de una niña convertido en realidad. Ahora soy una mujer con discapacidad que representa a uno de los sectores que anteriormente no tenían espacios en la política.

Hoy, dijo la legisladora, quiero dejar huella para las personas con discapacidad, para que se reconozcan plenamente nuestros derechos.

Como parte de las manifestaciones culturales por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, participaron en la máxima tribuna del recinto parlamentario las jóvenes universitarias Jennifer Azucena Santiz Díaz, con el tema: “Mujer indígena”; Carolina Herrera López con el tema: “Ser mujer”; Verónica Anzueto Toledo con el tema: “Violencia de los derechos humanos de las mujeres”; Grecia Ruiz Ruiz con el tema. “Una vida libre de violencia contra la mujer”; Venus Alejandra González Sánchez con el tema: “El valor de la mujer en la sociedad actual”; Belem Sarahi Hernandez Pérez con el tema: “Mujeres que hacen Historia”; Aylin Esmeralda Pérez Cruz con el tema: “Escritos silenciados justicia para las infancias violadas”; Aurora de Jesús Cruz Cuevas con el tema: “Alerta de violencia de género”; Valeria Monserrat Velasco con el tema: “Una voz, enésimas mujeres”; y finalmente, Frida Sofía Córdoba Chávez quien abordó el tema: “Mujeres en la historia del deporte”.

Al final, los presidentes de los órganos de gobierno del Poder Legislativo entregaron reconocimientos a las jóvenes universitarias por su destacada participación en el acto de conmemoración.