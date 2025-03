Presidenta Claudia Sheinbaum nombra a Rogelio Ramírez de la O como Asesor Económico para Asuntos Internacionales; Edgar Amador Zamora nuevo titular de la SHCP

Ciudad de México 07 de marzo de 2025.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nombró a Rogelio Ramírez de la O, asesor económico para asuntos internacionales, particularmente, para la relación bilateral con Estados Unidos, y anunció que a partir del sábado 8 de marzo, Edgar Amador Zamora se desempeñará como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público.

“Tenemos un gran equipo en la Secretaría de Hacienda, así que México tiene una economía muy fuerte y tenemos excelentes colaboradores. Y siempre nos va a ir muy bien”, resaltó en un video publicado en sus redes sociales.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó al nuevo titular de la SHCP, —quien se desempeñaba como subsecretario de Hacienda—, por sus estudios de licenciatura en economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de maestría por el Colegio de México. Además, de laborar como asesor en diversas instituciones financieras y en el Banco de México.

El nuevo asesor económico para asuntos internacionales, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que, como mexicano y economista fue un orgullo ser parte del gabinete de la primera mujer Presidenta de México.

“Lo hice con dedicación y lo mejor de mi voluntad durante el tiempo que me fue posible. Son mis compromisos familiares fuera del país los que me llevan a esa fecha, comprometido para mi retorno, situación que he comentado con la Presidenta”, detalló.

Por su parte, el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, agradeció a la Presidenta por el nuevo encargo conferido y destacó que la dependencia a su cargo mantiene el compromiso con la estabilidad macroeconómica del país, para que la economía nacional crezca sobre bases sólidas y con ello cumplir los compromisos de la Cuarta Transformación.

“Estamos comprometidos con la estabilidad macroeconómica establecida en el Paquete Fiscal para el año 2025 y hacia adelante. Estamos comprometidos con la estabilidad financiera, con la estabilidad de nuestra moneda, con la estabilidad macroeconómica con el fin de que la economía del país crezca sobre bases sólidas y que se confirmen y se cumplan los objetivos de la Cuarta Transformación bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, comentó.

Edgar Amador Zamora se ha desempeñado en el sector privado laborando en Vector Casa de Bolsa; Stone & McCarthy para México y Brasil, además de que fue director general adjunto para México del banco francés Dexia, mientras que en sector público ha ocupado cargo como director general de Administración Financiera del Distrito Federal, director general de la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México; subsecretario de Planeación Financiera y Secretario de Finanzas. Además, ha sido asesor para la gubernatura en el Banco de México y desde el 1° de octubre de 2024 se desempeñó como subsecretario de Hacienda y Crédito Público.