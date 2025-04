Se Ha Detenido a 3 Mil Personas por Diversos Delitos en Chiapas: PAKAL

El titular de la SSP, concedió una entrevista ante directivos de este rotativo, donde detalló las acciones de seguridad implementadas en diversas regiones de la entidad.

Tapachula, Chiapas 24 de Abril del 2025 (Primera Parte).- El Secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño dio a conocer que con la nueva estrategia de seguridad implementada por el Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, con el respaldo y apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha dado buenos resultados, ya que existe una coordinación compacta con todas las corporaciones en materia de seguridad.

En el marco de una gira de trabajo que tuvo en Tapachula, el funcionario de seguridad visitó las instalaciones de rotativo EL ORBE, en donde fue recibido por el Director General, CP. Enrique Zamora Cruz y el Coordinador General, Enrique Zamora Morlet, a quienes dio detalles de todas las acciones de seguridad que se realizan en las diferentes regiones de la entidad.



Al ser cuestionado sobre el número de detenidos en el marco de esta nueva estrategia de seguridad, Aparicio Avendaño informó que desde que inicio el Gobierno de la nueva ERA, el pasado 8 de diciembre a la fecha, llevan un promedio de “3 mil personas detenidas por diversos delitos”, en las distintas regiones del Estado.Por eso -dijo- están buscando soluciones alternar a la prisión preventiva justificada, con el objetivo de que aquellos infractores de la ley que no tienen un delito grave, o que están pagando una pena mínima, puedan pagar mediante prisión domiciliaria, o firmas de manera periódica en los juzgados.Aclaró que aún no están saturados en el sistema penitenciario de Chiapas, pero, en relación a este tema también han solicitado el apoyo de la federación, al Secretario de Seguridad Federal, Homar García Harfuch para que todos los sentenciados por delitos federales, sean enviados a otros centros penitenciarios de alta de seguridad en otras entidades del país.Aseguró que es una propuesta a la autoridad federal, en donde incluso ya hay un listado.Paralelo a estas acciones, Aparicio Avendaño, apuntó que también han reforzado y robustecido la seguridad al interior de los centros penitenciarios de la entidad.Aseguró que no solo se trata de estadísticas y números en el tema de las detenciones, por lo que las autoridades estatales de seguridad, están trabajando en diversas aristas para “prevenir los delitos de alto impacto”.Y una de estas acciones, solo por poner un ejemplo, son las firmas de convenios de colaboración con diversas agrupaciones e instituciones, como es el caso de Alcohólicos Anónimos, porque esta comprobado mediante estudios, que la gran mayoría de delitos “se cometen bajo la influencia del alcohol o de las drogas”.Así como firmaron un convenio de colaboración con el CECyTECH, para que también los que estén privados de la libertad, tengan acceso a la educación, y tengan realmente una rehabilitación, y puedan salir e integrarse a la sociedad. Y a su vez también como Secretaria de Seguridad han signado convenios de trabajo con cámaras empresariales, para que la persona rehabilitada tenga un espacio de trabajo, en donde pueda ejercer la capacitación que se le brindó.Acompañado del Director de la Policía Fronteriza, Diego Echeverria; el Secretario de Seguridad del Pueblo, insistió en que la estrategia de seguridad encabeza por el Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar esta funcionando muy bien, en donde se ha mandado un mensaje muy claro y contundente a los delincuentes, “todo aquel que cometa un delito va a ser detenido”.Subrayó que la instrucción del jefe del ejecutivo en la entidad ha sido muy clara con la política de “cero corrupción” en la Secretaría de Seguridad del Pueblo. Y en la fiscalía con quienes trabajan de manera coordinada es “Cero Impunidad”, por lo que no se va a dejar impune ningún delito, incluso, no importa que se trate de un servidor público, advirtió enfático.

FUERZA DE RESPUESTA INMEDIATA PAKAL

Desde que inicio el presente sexenio estatal, el Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar puso en marcha la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la cual ha sido un factor importante en los resultados de la estrategia de seguridad en el Gobierno de la Nueva ERA, reveló el Secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño.

Apuntó que los elementos de este grupo especial, cuando fue presentado inicio con 450 efectivos. Personal altamente capacitado, ya que para formar parte de la Fuerza Pakal se requiere tener cursos de capacitación de “fuerzas especiales a nivel federal”. Así como haber acreditado diversos exámenes.

Destacó que dicho grupo está conformado por elementos de la extinta Policía Federal, así como por ex elementos de MARINA y SEDENA. Personal altamente capacitado en materia de seguridad. Así como por elementos estatales que también acreditaron los cursos de fuerzas especiales.

Actualmente esta fuerza de tarea ya creció en Chiapas, y son “700 Pakales”. Un modelo de seguridad ya reconocido por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lo ha puesto como referente para otras entidades del país.

El funcionario estatal expuso que, para lograr mejores resultados, también se creó al interior de la Secretaria del Pueblo, el área de investigación e inteligencia, con suficientes elementos, debidamente equipados, con nuevas tecnologías.

El FRIP -dijo- cuenta con 10 vehículos blindados, 12 aviones no tripulados, 12 drones de seguridad y 2 helicópteros. Así como equipo de vigilancia.

Por instrucciones del Gobernador, Eduardo Ramírez, también desde que inicio el presente sexenio, se incrementó un 40% más el sueldo de los elementos de la Policía Estatal del Pueblo. Mejorando por mucho las condiciones laborales de los elementos de seguridad en Chiapas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.