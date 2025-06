Comunicado de la CNTE a la ciudadanía y las bases magisteriales

DECLARATORIA DE RECESO DE LA HUELGA NACIONAL DE LA CNTE

El gobierno actual de la autodenominada cuarta transformación, ha hecho oído

sordos a dar respuestas favorables a las demandas centrales de la Coordinadora

Nacional de Trabajadores de la Educación, en el marco de la Huelga Nacional, que

estallamos el 15 de mayo del 2025, el Gobierno Federal emite el pasado 28 de

mayo un documento respuesta con cinco puntos, al que nuestros espacios de

discusión y análisis lo declaran como un informe, impreciso, demagógico e

insuficiente, con relación a la Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Publicitaron como una gran concesión, congelar y reducir años de edad para la

jubilación (uno cada tres años), sólo para un sector reducido del magisterio,

ubicado en el artículo Décimo Transitorio de la mencionada Ley, mientras que

para el 80%, a quienes se les impuso el régimen de ahorro para el retiro mediante

cuentas individuales no hay nada. Por eso, fue rechazado unánimemente por miles

de maestras y maestros consultados a lo largo y ancho del país.

El argumento utilizado por la Presidenta de la República para no abrogar la Ley del

ISSSTE de 2007, es que no hay recursos económicos suficientes para atender

dicho planteamiento, no obstante, se ha demostrado el jugoso negocio que

representa la administración de los recursos de los trabajadores para los dueños

de las AFORES, lo real es que Claudia Sheinbaum no quiere afectar los intereses

de la clase oligárquica, históricamente beneficiada e intocable en este país.

También muestra que frases como “primero los pobres” son mera demagogia, en

tanto no se destruyan las estructuras que permiten las abismales diferencias

sociales. Es un gobierno que eufemísticamente se dice antineoliberal pero

gobierna con múltiples políticas del neoliberalismo.

En el marco de esta Huelga Nacional se han orquestado campañas mediáticas de

linchamiento por parte del gobierno y grupos empresariales de la oligarquía

financiera en contra nuestra, a través de los medios de comunicación masivos y

redes sociales, cuyos dueños también son propietarios de bancos y AFORES, se

les olvida que el magisterio nacional aglutinado en la CNTE, siempre hemos

defendido nuestros derechos y la educación pública ante los ataques de

privatización del neoliberalismo, porque nos caracteriza una gran responsabilidad y

compromiso con nuestra labor.

Como en muchos otros momentos a lo largo de sus 45 años de existencia, las

bases de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hemos

tomado la decisión de decretar una nueva etapa en la lucha por la Abrogación de

la Ley del ISSSTE impuesta por Felipe Calderón en 2007.

Al gobierno de Claudia Sheinbaum le decimos contundentemente que no se

equivoque: esto no es el final, sino una fase de reorganización para continuar la

lucha en otras condiciones. Este receso es resultado de la reflexión y el debate de

miles de maestros y maestras que se han movilizado durante 23 días, en varios

estados del país.

Como dijo Túpac Amaru: regresaremos y seremos millones, para continuar en la

lucha por el reconocimiento de nuestros derechos laborales y sindicales, no es una

frase hecha, ni de revanchismo político, se trata de la génesis de la historia de la

CNTE, cuya fortaleza se finca en que es una organización surgida y sostenida

desde abajo; desde las bases, que no depende de decisiones unilaterales de

líderes, sino de decisiones colectivas mediante procesos asamblearios.

Manifestamos que la Huelga Nacional es una victoria política de la CNTE, porque

sigue demostrando que es una organización independiente del gobierno, los

partidos políticos y que no está sujeta al poder del Estado y su clase dominante.

Volveremos a salir a las calles porque nuestras demandas son justas, hasta lograr

que todas y todos los trabajadores al Servicio del Estado tengan un jubilación

digna, a través de un régimen de pensiones colectivo, solidario e intergeneracional.

El receso es el resultado de la madurez de la CNTE, lo que a su vez constituye un

elemento sustancial en la sobrevivencia de cuatro décadas y media, pese a los

esfuerzo de ocho gobiernos por destruirnos, bajo la consideración de todo lo

expuesto, ACORDAMOS UN RECESO DE LA HUELGA Y EL PLANTÓN

NACIONAL, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER NUESTRA ORGANIZACIÓN

Y CONSTRUIR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON OTROS SECTORES DE LA

SOCIEDAD DE ACUERDO CON NUESTROS PRINCIPIOS, SIENDO LAS 11:27

HORAS DEL DÍA 7 DE JUNIO DE 2025

Ciudad de México, a 7 de junio de 2025

¡MENTIRA, NO ES CIERTO, NADA ESTA RESUELTO!

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS SE DEFIENDEN!

F R A T E R N A L M E N T E

UNIDOS Y ORGANIZADOS ¡VENCEREMOS!

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

DECLARATORIA DE RECESO DE LA HUELGA