Motociclista lesionado tras ser impactado por conductor que no respetó el alto en Tapachula

Tapachula, Chiapas – 8 de agosto de 2025.

Alrededor de las 18:46 horas de este viernes, un accidente vial dejó a un joven motociclista lesionado luego de que fuera impactado por el conductor de una camioneta que no respetó el alto total al incorporarse al par vial.

El percance ocurrió en la 5ª Calle Oriente y 7ª Avenida Norte, cuando el motociclista circulaba con preferencia sobre el par vial a bordo de una Italika DT150 color naranja. De acuerdo con el reporte policial, el conductor de la camioneta invadió la vía preferencial sin detenerse, provocando la colisión.

Tras el impacto, el motociclista fue proyectado contra el pavimento, sufriendo laceraciones y policontusiones en las rodillas. Testigos y automovilistas que pasaban por la zona llamaron de inmediato al número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, a bordo de la unidad 188 y bajo el mando de Eduardo Alfaro, valoraron a la víctima —un hombre de entre 22 y 25 años— determinando que no requería traslado hospitalario.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva, con la unidad 40005, acordonaron el área con conos para prevenir otro incidente y se hicieron cargo del procedimiento correspondiente. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a respetar las vías preferenciales y los límites de velocidad establecidos en el reglamento estatal de tránsito.

El orbe / Carlos Montes