sábado, agosto 9, 2025
spot_img
InicioAl InstanteMotociclista lesionado tras ser impactado por conductor que no respetó el alto...
Al InstanteRojas

Motociclista lesionado tras ser impactado por conductor que no respetó el alto en Tapachula

0
14

Tapachula, Chiapas – 8 de agosto de 2025.
Alrededor de las 18:46 horas de este viernes, un accidente vial dejó a un joven motociclista lesionado luego de que fuera impactado por el conductor de una camioneta que no respetó el alto total al incorporarse al par vial.

El percance ocurrió en la 5ª Calle Oriente y 7ª Avenida Norte, cuando el motociclista circulaba con preferencia sobre el par vial a bordo de una Italika DT150 color naranja. De acuerdo con el reporte policial, el conductor de la camioneta invadió la vía preferencial sin detenerse, provocando la colisión.

Tras el impacto, el motociclista fue proyectado contra el pavimento, sufriendo laceraciones y policontusiones en las rodillas. Testigos y automovilistas que pasaban por la zona llamaron de inmediato al número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, a bordo de la unidad 188 y bajo el mando de Eduardo Alfaro, valoraron a la víctima —un hombre de entre 22 y 25 años— determinando que no requería traslado hospitalario.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva, con la unidad 40005, acordonaron el área con conos para prevenir otro incidente y se hicieron cargo del procedimiento correspondiente. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a respetar las vías preferenciales y los límites de velocidad establecidos en el reglamento estatal de tránsito.
El orbe / Carlos Montes

Artículo anterior
Presidenta Claudia Sheinbaum Inagura Primera Etapa del Hospital Regional ISSSTE de Tlajomulco.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Presidenta Claudia Sheinbaum Inagura Primera Etapa del Hospital Regional ISSSTE de Tlajomulco.

Al Instante staff - 0
Comunicado 345/2025 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL REGIONAL ISSSTE DE TLAJOMULCO, JALISCO, EN BENEFICIO DE 380 MIL DERECHOHABIENTES * Recordó que, del 1...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a dos masculinos en posesión de narcóticos en Tapachula

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del...
Leer más

La Fiscalía General del Estado informa:

Al Instante staff - 0
Respecto a las publicaciones que circulan en redes sociales sobre el supuesto homicidio de una persona del sexo masculino en la colonia Jardines del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV