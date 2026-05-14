Reafirma ERA Compromiso con Sector Cafetalero de Tapachula

*- Los Apoyos Forman Parte del Programa Producción de Café con Humanismo

*- El Objetivo es Fortalecer la Productividad y Comercialización del Café Chiapaneco

*- “Chiapas Tiene el Mejor Café del Mundo”, Aseguró el Mandatario Estatal

*EL GOBERNADOR ENTREGÓ APOYOS A MÁS DE 2 MIL 500 PRODUCTORAS Y PRODUCTORES DEL AROMÁTICO GRANO EN LA REGIÓN DEL SEL SOCONUSCO.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar entregó apoyos del programa Producción de Café con Humanismo en beneficio de más de 2 mil 500 productoras y productores del municipio de Tapachula. Destacó que la cafeticultura representa una de las actividades económicas más importantes de Chiapas, por lo que uno de los objetivos del gobierno de la Nueva ERA es fortalecer la productividad y ampliar la comercialización del café chiapaneco en México y el extranjero.



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En ese contexto, el mandatario enfatizó que se impulsan acciones para apoyar al sector con plantas, insumos y equipamiento, además de brindar asesoría profesional y técnica en los 82 municipios dedicados a la producción cafetalera. Señaló que estas estrategias buscan evitar intermediarios y consolidar un trabajo conjunto que permita mejorar las condiciones laborales, generar empleos, incrementar los ingresos y mantener relaciones comerciales más justas para las y los productores de café.“Nosotros tenemos el mejor café del mundo porque está hecho en Chiapas. Y quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las productoras y productores, trabajemos para que juntos podamos fortalecer la actividad cafetalera, pero, sobre todo, para que tengan mayores ingresos en sus hogares. Eso es lo que nosotros queremos”, manifestó.Ramírez Aguilar afirmó que continuará sumando esfuerzos con las autoridades de Tapachula y de los municipios de la región Soconusco para concretar programas y proyectos que contribuyan al bienestar y la prosperidad compartida. Asimismo, convocó a reforzar la coordinación y la cooperación interinstitucional en materia de protección civil, así como atender las recomendaciones preventivas ante el próximo inicio de la temporada de lluvias.El director general del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Baldemar Utrilla Robles, informó que, gracias a la mezcla de recursos, en esta ocasión se fortaleció a más de 2 mil 500 productoras y productores de Tapachula, dando cumplimiento al compromiso del gobernador de llevar bienestar y prosperidad a los sectores productivos, quienes, dijo, ahora pueden trasladarse y levantar sus cosechas con mayor tranquilidad.El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, destacó que esta estrategia fortalece una de las actividades más emblemáticas y productivas de Chiapas. Añadió que el programa representa justicia social, acompañamiento institucional y una visión humanista para fortalecer al campo chiapaneco.En representación de las personas beneficiarias, Isalda Sánchez Tovar agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por visitar esta comunidad y entregar personalmente los apoyos y herramientas a las y los productores, los cuales, señaló, serán de gran utilidad para fortalecer las próximas cosechas y mejorar la comercialización del café. También resaltó que las y los caficultores se sienten orgullosos de su trabajo, ya que el café chiapaneco es reconocido a nivel nacional e internacional y forma parte de la vida cotidiana de muchas personas.En esta ocasión se realizó la entrega de 300 mil plantas de café de variedades mejoradas para la renovación de cafetales, seis paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros viveros de café, 850 paquetes de herramientas para labores culturales en cafetales, en coordinación con el municipio de Tapachula, y 50 despulpadoras de café.Cabe mencionar que la meta a nivel estatal es invertir más de 103 millones 735 mil pesos mediante la entrega de 6.2 millones de plantas, 80 paquetes de insumos y semilleros, 5 mil 417 paquetes de herramientas y mil 300 despulpadoras, así como la realización de 600 capacitaciones, 300 servicios de cata y cuatro eventos de barismo, en beneficio de 25 mil 807 productoras y productores de distintas regiones.Estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales; la diputada federal Rosa Irene Urbina Castañeda; la diputada local por el Distrito XVIII Tapachula, Elvira Catalina Aguiar Álvarez, así como las y los beneficiarios. Boletín Oficial