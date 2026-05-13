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Dicta Poder Judicial sentencia de 60 años de prisión a responsable del delito de Pederastia Agravada

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El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en apego a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Rodolfo “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Comitán, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado. En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Rodolfo “N” una pena de 60 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una impartición de justicia humanista, que garantiza que cualquier conducta que atente contra la integridad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes sea debidamente sancionada y sin espacio para la impunidad.

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