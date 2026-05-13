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Eduardo Ramírez inaugura Centros LIBRE en Tuxtla Chico y Cacahoatán para fortalecer la protección de las mujeres

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El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró Centros LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres en los municipios de Tuxtla Chico y Cacahoatán, con el propósito de fortalecer la protección, asesoría y atención oportuna, con sentido humanista, para las mujeres.

En ese marco, destacó que su gobierno trabaja alineado a las políticas de género impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocadas en garantizar los derechos humanos, el bienestar y entornos libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.

En Cacahoatán, el mandatario también anunció la obra de pavimentación mixta del camino Chespal Viejo–Agua Caliente, que se realizará con una inversión superior a los 20.5 millones de pesos y beneficiará a más de 50 mil habitantes.

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