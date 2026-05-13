Eduardo Ramírez inaugura Centros LIBRE en Tuxtla Chico y Cacahoatán para fortalecer la protección de las mujeres

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró Centros LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres en los municipios de Tuxtla Chico y Cacahoatán, con el propósito de fortalecer la protección, asesoría y atención oportuna, con sentido humanista, para las mujeres.

En ese marco, destacó que su gobierno trabaja alineado a las políticas de género impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocadas en garantizar los derechos humanos, el bienestar y entornos libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.

En Cacahoatán, el mandatario también anunció la obra de pavimentación mixta del camino Chespal Viejo–Agua Caliente, que se realizará con una inversión superior a los 20.5 millones de pesos y beneficiará a más de 50 mil habitantes.