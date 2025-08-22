viernes, agosto 22, 2025
Poder Judicial reafirma su compromiso con una justicia humanista que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes

-39 años de prisión a Carlos «N» por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Puerto Madero, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a una persona del sexo masculino por el delito de Trata de Personas en Modalidad de Explotación de la Mendicidad Ajena Agravada y Pederastia Agravada, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada, ambos de nacionalidad extranjera.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Puerto Madero, Chiapas, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Tapachula resolvió imponer a Carlos «N» una pena de 39 años y tres días de prisión, además del pago de la reparación del daño; asimismo, no se le otorgaron sustitutivos penales.

Lo anterior, derivado del desahogo de pruebas realizado por el órgano técnico de investigación y acusación durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta sentencia, se evidencia el enfoque humanista que el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén ha implementado en el Poder Judicial, donde no hay cabida a la impunidad en ningún delito, especialmente en los que atenten contra la integridad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.

