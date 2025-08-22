viernes, agosto 22, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo de seguridad en Tonalá detienen a masculino con vehículo con...
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad en Tonalá detienen a masculino con vehículo con reporte de robo.

0
44

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Subsecretaría Vial Preventivas y de Turismo en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo en el municipio de Tonalá.

Como resultado de los operativos de seguridad en el municipio, guardias estatales detuvieron a Jorge “N”, en posesión de un vehículo con reporte de robo.

La unidad vehicular marca Nissan tipo Versa de color gris con placas de circulación del estado de Oaxaca, cuenta con reporte de robo vigente del 18 de octubre del 2018 en el estado de México, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

En operativo de seguridad en Tonalá detienen a masculino con vehículo con reporte de robo.
Artículo anterior
Poder Judicial reafirma su compromiso con una justicia humanista que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes
Artículo siguiente
Colonos se manifestaron en el ayuntamiento de Tapachula.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En operativo interinstitucional detienen a dos personas con vehículo con reporte de robo y presuntos narcóticos en Tuxtla Gutiérrez

Al Instante staff - 0
En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la...
Leer más

Presentan México Imparable, Serial de Carreras que fusiona Deporte e Identidad Cultural

Al Instante staff - 0
PRESENTAN MÉXICO IMPARABLE, SERIAL DE CARRERAS QUE FUSIONA DEPORTE E IDENTIDAD CULTURAL * Se trata de una iniciativa que impulsa la inclusión de atletas indígenas...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a tres personas con presuntos narcóticos y arma en Palenque

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva en coordinación...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV