En operativo de seguridad en Tonalá detienen a masculino con vehículo con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Subsecretaría Vial Preventivas y de Turismo en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo en el municipio de Tonalá.

Como resultado de los operativos de seguridad en el municipio, guardias estatales detuvieron a Jorge “N”, en posesión de un vehículo con reporte de robo.

La unidad vehicular marca Nissan tipo Versa de color gris con placas de circulación del estado de Oaxaca, cuenta con reporte de robo vigente del 18 de octubre del 2018 en el estado de México, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).