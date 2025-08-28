viernes, agosto 29, 2025
En operativo de seguridad detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

0
149

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, en operativo de seguridad, sobre el tramo carretero Boca Limón a Cactus frente a la comandancia de la Guardia Estatal Preventiva, Sector VII, en el municipio de Reforma, detuvieron a Pedro “N”, en posesión de un vehículo con reporte de robo.

La unidad vehicular marca Ford tipo F150 lobo de color negra, cuenta con reporte de robo, tras la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

Por estos hechos, el detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar realizando los operativos interinstitucionales para el combate al robo de vehículos en el estado de Chiapas, en favor de la ciudadanía en general.

