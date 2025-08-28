jueves, agosto 28, 2025
En Tuxtla, aprehenden a presunto defraudador por 6 mdp: FGE

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jorge “N”, como presunto responsable del delito de fraude genérico, cometido en agravio de Laura “N”, por hechos ocurridos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2024.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el indiciado presuntamente estaba a cargo de una empresa constructora y contactó a la víctima para ejecutarle una obra con un costo de más de 26 millones de pesos, para lo cual la agraviada le realizó depósitos por la cantidad de más de 6 millones de pesos como adelanto.

Sin embargo, testigos le informaron a la víctima que el inculpado estaba en quiebra, y al tratar de contactarlo no tuvo respuesta, quedando la obra inconclusa.

El detenido fue puesto a disposición de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Chiapas y Cintalapa, para la atención de delitos que no sean de prisión preventiva, con residencia en Chiapa de Corzo “El Canelo”, quien definirá su situación legal.

La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar Cero Impunidad.

En operativo de seguridad detienen a masculino con vehículo con reporte de robo
Conmemoran en Comitán 204 años del inicio de la Independencia de Chiapas con la unidad de los tres Poderes del Estado
