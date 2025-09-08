El Buen Fin 2025 se realizará del 13 al 17 de noviembre en todo México

A partir de este 8 de septiembre quedó abierto el registro oficial para que negocios y establecimientos de todo el país participen en la XV edición de El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. El proceso se realiza en el portal www.elbuenfin.org y permanecerá disponible hasta el 12 de noviembre a las 23:59 horas.

Jorge Zúñiga, presidente de la Canaco Servytur en Tapachula, señaló que el programa, coordinado por la Secretaría de Economía en colaboración con cámaras empresariales y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), busca superar los resultados del año pasado, cuando se alcanzaron ventas por 172.9 mil millones de pesos. Para 2025, la meta es llegar a los 200 mil millones de pesos en transacciones.