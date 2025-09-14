lunes, septiembre 15, 2025
spot_img
InicioAl InstanteYamil Melgar conmemora el CCI Aniversario de la Incorporación de Chiapas al...
Al Instante

Yamil Melgar conmemora el CCI Aniversario de la Incorporación de Chiapas al Pacto Federal

0
18

Desde la sede del Gobierno Municipal, el alcalde Yamil Melgar, acompañado de autoridades civiles, militares y educativas, encabezó la ceremonia conmemorativa del CCI Aniversario de la Incorporación de Chiapas al Pacto Federal.

En su mensaje a los asistentes, el edil recordó que un 14 de septiembre de 1824, el pueblo de Chiapas formalizó su voluntad mediante un plebiscito democrático para unirse a México, hecho que representó un ejercicio inédito de soberanía.

Yamil Megar señaló que este acontecimiento histórico, fue reconocido por el Congreso mexicano y confirmado posteriormente en las distintas constituciones, consolidando así la unión política y el aporte invaluable de Chiapas a la construcción de la nación.


“Hoy celebramos no solo la unión política, sino también la riqueza cultural, artística y gastronómica de Chiapas, su lucha social y el enorme legado de sus pueblos originarios, que constituyen un pilar fundamental de nuestra identidad como país”, expresó el alcalde.

Acompañado por la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, Yamil Melgar rememoró que hace 201 años los chiapanecos decidieron sumarse a la naciente República mexicana con esperanza en el futuro, destacando que actualmente, bajo el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, se avanza en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, emanada de procesos profundamente democráticos.

Al evento asistió el representante de la 36ª Zona Militar, Héctor Sánchez Solares; el representante de la 22ª Zona Naval, Genaro Martínez Cárdenas; el titular de la SSPyPCM, Manuel Alejandro Lluch García; el subsecretario de la Frontera Sur, Carlos Siles; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; la sexta regidora, Adriana Blas Solís; el tercer regidor, Edi Alberto García Juárez; la cuarta regidora, Bertha Moreno Espinosa; la séptima regidora, Rosa Cortés Rueda; el representante del 43º Batallón de la Guardia Nacional, Emanuel Peña Espinosa; entre otros servidores públicos e invitados especiales.

Yamil Melgar conmemora el CCI Aniversario de la Incorporación de Chiapas al Pacto Federal
Artículo anterior
La Independencia se conquista todos los días: Presidenta Claudia Sheinbaum desde EDOMEX en el Marco de los Festejos por el 15 de Septiembre
Artículo siguiente
Confección de banda presidencial para la primera mujer presidenta de México
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Tapachula FC recibe a Racing de Veracruz en el “Lunes Premier” de la Jornada 4

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas, 14 de septiembre de 2025.-El conjunto de Tapachula FC se prepara para una cita especial este lunes 15 de septiembre a las...
Leer más

Confección de banda presidencial para la primera mujer presidenta de México

Al Instante staff - 0
Portar la banda presidencial es verdadero honor y privilegio. Más, cuando conocí las mentes y manos de mujeres militares que trabajan en Fábricas de...
Leer más

La Independencia se conquista todos los días: Presidenta Claudia Sheinbaum desde EDOMEX en el Marco de los Festejos por el 15 de Septiembre

Al Instante staff - 0
Comunicado 406/2025 LA INDEPENDENCIA SE CONQUISTA TODOS LOS DÍAS: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM DESDE EDOMEX EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS POR EL 15 DE SEPTIEMBRE ...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV