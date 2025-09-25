Protestarán Transportistas en #Tapachula el próximo sábado

Tapachula 25 septiembre 2025._ De nueva cuenta protestarán transportistas en #Tapachula el próxima sábado, para manifestar su inconformidad contra el sitio azteca, que presuntamente tiene una base irregular en el centro de está ciudad.

Los inconformes, miembros de la Coalición de Radiotaxis del Frente de Transporte de Tapachula A.C. integrada por empresas y sitios locales, realizarán una protesta pacífica frente a la terminal de Sitio Azteca en la 6ª. Avenida Norte el centro de la ciudad para que sea removida y el otro punto será en la entrada oriente de Tapachula en el fraccionamiento Bonanza. EL ORBE/ Mesa de Redacción.