jueves, septiembre 25, 2025
En operativo interinstitucional detienen dos masculinos en posesión de narcóticos en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a dos masculinos por el posible delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Derivado de la implementación de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Las Granjas, guardias estatales detuvieron a Francisco “N” alias «Compa Güero» y Pedro «N» alias «El Tío» en posesión de 9 bolsitas conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana, 17 dosis con las características de la droga conocida como cocaína, 40 dosis con las características de la droga conocida como cristal, un teléfono, dinero en efectivo y dos motocicletas marca Italika, ambas sin placas de circulación en la que viajaban a bordo.

Por estos hallazgos se aplicó control preventivo de detención y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos interinstitucionales en el estado de Chiapas, para evitar la comisión de ilícitos que afecten la salud pública de los ciudadanos.

