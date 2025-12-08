lunes, diciembre 8, 2025
En Tapachula Reconocemos el Primer Año de Gobierno que Encabeza Eduardo Ramírez

* Afirma el Alcalde Yamil Melgar Bravo.

Tapachula, Chiapas; 7 de diciembre de 2025.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció el trabajo realizado por el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, durante su primer año de gobierno, destacando que ha cumplido su palabra con resultados claros.
Yamil Melgar subrayó que uno de los avances más visibles ha sido el fortalecimiento de la seguridad, lo que ha permitido recuperar la tranquilidad, la confianza ciudadana y generar condiciones favorables para la inversión, el turismo y la reactivación económica en la región del Soconusco.
Asimismo, reconoció el impulso al sector productivo, al campo y al turismo, estrategias que hoy se traducen en oportunidades, crecimiento económico y bienestar para miles de familias de Tapachula.

El Edil destacó también el compromiso del Gobernador con las mujeres, a través de acciones y programas que fortalecen su desarrollo, participación y seguridad.
Señaló que estos avances son resultado de la coordinación entre la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Eduardo Ramírez, una mancuerna que impulsa el bienestar de Chiapas y del Soconusco, bajo un gobierno con visión humanista, cercano a la gente y con profundo sentido social.
“En Tapachula reconocemos que el gobernador Eduardo Ramírez ha cumplido con su palabra. Hoy vemos resultados que se traducen en paz, desarrollo y bienestar para nuestra gente”, expresó Yamil Melgar.
Finalmente, reiteró la disposición del Ayuntamiento de Tapachula para continuar trabajando de manera coordinada con los Gobiernos Estatal y Federal, a favor del bienestar y del futuro de las familias tapachultecas. Boletín Oficial

