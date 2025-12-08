En Chiapas Vivimos en Paz: Eduardo Ramírez

* EL GOBERNADOR PRESENTÓ SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO ANTE EL PUEBLO, DESTACÓ QUE A UN AÑO DE TRABAJO SE CUMPLE LA PALABRA EMPEÑADA.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar rindió su Primer Informe de Gobierno, donde subrayó que, en apenas un año de la Nueva ERA, se ha logrado lo que muchos creían inalcanzable: restaurar la paz, el Estado de derecho y el buen gobierno.

Remarcó que hoy se honra la palabra empeñada al iniciar su administración, reivindicando los principios heredados de quienes han luchado por la dignidad de Chiapas, aquellos que demostraron que la verdadera fortaleza no se define por la imposición, sino por la capacidad de brindar bienestar y sosiego al pueblo.



Desde el Polyforum Chiapas, espacio donde hace un año asumió el mandato ante las y los chiapanecos, Ramírez Aguilar reconoció el compromiso de quienes han acompañado este esfuerzo colectivo.Precisó que hoy se puede afirmar, con responsabilidad y certeza, que Chiapas avanza por la ruta de la paz, gracias al decidido apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al acompañamiento de las Fuerzas Armadas, al impulso del secretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Omar García Harfuch, y al trabajo coordinado entre las instituciones estatales y federales de seguridad y procuración de justicia.Sostuvo que la pacificación de Chiapas se alcanzó mediante inteligencia, valentía y autoridad moral, sin complicidades. Recalcó que jamás traicionará al pueblo, porque lo que se construye con esfuerzo se protege con convicción. “Amamos tanto a Chiapas que hasta el miedo se nos olvidó”, expresó, al resaltar que con la paz restaurada, el estado vuelve a su esencia: el humanismo que coloca al pueblo en el centro y el buen vivir que armoniza con la madre tierra, con las comunidades y con la historia.Enfatizó que servir al pueblo significa cumplir la palabra, pues es la prueba más alta de la vocación política y el puente más sólido entre comunidad y autoridad. “Para nosotros la palabra empeñada es más que un compromiso: es una forma de ser, una ética diaria y una responsabilidad histórica”, manifestó.Recordó que en este primer año cumplió el propósito de recorrer los 124 municipios, por aire, mar y tierra, y aseguró que seguirá siendo un gobernador itinerante, cercano, de territorio y contacto directo con la gente.En ese contexto, exhortó a su Gabinete Legal y Ampliado a conducirse con honestidad, disciplina y lealtad, permaneciendo firmes y enfocados en sus responsabilidades para avanzar más rápido y llegar más lejos.El mandatario anticipó que 2026 será el año de la prosperidad compartida, consolidando lo iniciado en educación, con más alfabetización; turismo, restauración de microcuencas, apoyo al campo, prevención de la violencia contra las mujeres, infraestructura, atención a los municipios históricamente rezagados, protección de la niñez y respaldo a las juventudes, entre otros rubros prioritarios.Afirmó que no habrá descanso mientras existan pendientes por resolver en Chiapas, y que continuará gobernando escuchando, obedeciendo y actuando de la mano del pueblo, porque así también se cumple con la palabra.“Que lo sepa el mundo: Chiapas ha despertado y despierta para cumplir su destino, ser el gigante del sur al que está llamado. Chiapas estará de pie y jamás volverá a inclinarse; nunca verán a nuestras comunidades de rodillas, bloqueando caminos por causa de la delincuencia. Con fe en la justicia y fuerza en el alma, seguiremos cumpliéndole a Chiapas. Gracias, queridas paisanas y paisanos, por su apoyo, amor y cariño. Gracias, Chiapas. Seguiremos cumpliendo. ¡Que viva Chiapas!”, concluyó.Durante este acto, el Gobernador reconoció la presencia de su esposa Sofía Espinoza Abarca y de sus hijas Yazmín, Renata y Grecia Ramírez Espinoza, evocó la memoria de Juan Pablo Montes de Oca, colaborador y amigo cercano, y saludó al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rodrigo Guerrero García; a la presidenta del Poder Legislativo del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; y al titular del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén.Asimismo, agradeció a los gobernadores Salomón Jara Cruz, de Oaxaca, y Javier May Rodríguez, de Tabasco; a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; al diputado federal Ricardo Monreal Ávila; al comandante de la Región Aérea del Sureste, Edgar Salvador Rodríguez Franco; al comandante de la Séptima Región Militar, Alejandro Vargas; al coordinador estatal de la Guardia Nacional, J. Inés Meléndez Estrada; al magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Guillermo Valls Esponda; al cantautor Julión Álvarez; al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; y al fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca.También estuvieron presentes integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, Diputadas y Diputados locales y federales, Senadoras y Senadores, representantes del Poder Judicial, Presidentas y Presidentes Municipales.Personal de Vectores de la Secretaría de Salud, combatientes de incendios de Protección Civil, alfabetizadores del programa Chiapas Puede, transportistas, guías de turismo, deportistas de alto rendimiento, elementos de la Guardia Estatal, Policía Ministerial y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, representantes de pueblos originarios, Cámaras empresariales, Colegios y Asociaciones profesionales, así como medios de comunicación, entre otros. Boletín Oficial