Cafeticultores Exigen Reparación Urgente de la Deteriorada Carretera a la “Ruta del Café”

Tapachula, Chiapas; 7 de Diciembre de 2025.- Productores de la región de El Progreso hicieron un llamado urgente a las autoridades ante el avanzado deterioro de la carretera conocida como la Ruta del Café, vía fundamental para la movilidad de miles de habitantes y para la economía local.

Marco Antonio Suárez Vargas, representante de los cafeticultores, advirtió que el mal estado del camino está encareciendo y retrasando el traslado de la cosecha en plena temporada alta.



“El café ha dado riqueza al municipio y al Estado, no podemos seguir con una vialidad en estas condiciones”, expresó.La ruta es el único acceso para más de 80 colonias de la zona media y alta del municipio alrededor del 30% de la población y actualmente presenta numerosos baches que representan un riesgo constante para conductores y peatones.“El problema es permanente y empeora con trabajos deficientes o con parches improvisados hechos con tierra por algunas personas que a cambio de unos pesos realizan el trabajo que le compete a las autoridades municipales, nuestros vehículos se dañan y el transporte de la cosecha se vuelve más lento y complicado”, señaló.El deterioro vial afecta de forma inmediata el bolsillo de los productores. Transportistas externos están elevando sus tarifas debido al mal estado del camino, incrementando los costos para llevar el café a los centros de acopio.“Estas tarifas más altas golpean la economía de las familias”, lamentó.Los productores subrayaron que la rehabilitación de la carretera es indispensable no solo para el sector cafetalero, sino también para el turismo y el desarrollo comunitario. Por ello, pidieron que las autoridades aprovechen la disminución de lluvias para realizar una intervención completa y de calidad.De no recibir una respuesta inmediata, contemplan organizar movilizaciones. “Si no hay una solución en esta temporada, tendremos que manifestarnos para exigir que se atienda la carretera”, advirtió. EL ORBE/Nelson Bautista