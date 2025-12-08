Necesario Extremar Precauciones por Temporada de Incendios: Bomberos

* Ausencia de Lluvias Genera Estragos en Pastizales.

Tapachula, Chiapas; 07 de Diciembre de 2025.- La ausencia de lluvias y la falta de humedad ya comienzan a dejar efectos visibles en Tapachula.

De acuerdo con Roberto Carrillo, encargado de la Guardia Verde del Cuerpo de Bomberos, en los últimos 15 días se han atendido al menos cuatro incendios de pastizal, los primeros de la temporada.

Aunque han sido siniestros pequeños, el personal advierte que este es el inicio de una etapa que se volverá más crítica conforme avancen las semanas. “El pasto todavía está entre verde y seco, pero ya empezamos a ver los primeros focos. A partir de enero los incendios serán más frecuentes”, señaló.

Las zonas de mayor riesgo se ubican a lo largo de las carreteras, especialmente en el Libramiento y la Carretera Costera, donde la vegetación es abundante. Sin embargo, los incendios dentro de la zona urbana -principalmente en lotes baldíos- representan especial preocupación por su cercanía a viviendas.

Entre los factores que originan estos siniestros destacan las colillas de cigarro arrojadas en carretera, el llamado “efecto lupa” y la quema irresponsable de basura, muchas veces provocada por personas en situación de calle.

Con la llegada de diciembre, los bomberos también advierten sobre riesgos dentro de los hogares. La sobrecarga de instalaciones eléctricas por luces navideñas y aparatos conectados ha sido causa reciente de incendios, como el ocurrido en una vivienda de tres niveles por un cortocircuito.

Carrillo llamó a la población a revisar cables, evitar dejar aparatos conectados al salir y no saturar los enchufes.

El cuerpo de bomberos trabaja con ocho elementos por guardia, una unidad cisterna de 3,000 litros, dos unidades de ataque rápido y dos más multifuncionales.

Ante cualquier emergencia, piden reportar de inmediato al 911 o al número directo 962 625 2065. La prevención, subrayan, sigue siendo la clave para evitar tragedias en esta temporada. EL ORBE/ JC