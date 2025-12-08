lunes, diciembre 8, 2025
Productores de Maíz del Soconusco Exigen Dictamen de Afectaciones

* Sequía Ocasionó Severas Pérdidas del Cultivo.

Tapachula, Chiapas; 7 de Diciembre de 2025.- Productores de maíz del Soconusco continúan a la espera de atención por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), tras las pérdidas ocasionadas por la fuerte sequía registrada durante el ciclo primavera–verano.
El representante regional de los maiceros, Carlos González Solís, recordó que la falta de lluvias entre junio y julio provocó daños severos en más de un mes de producción, afectaciones que se extendieron hasta agosto.
“Levantamos un padrón y nos acercamos a las autoridades competentes, pero seguimos sin una respuesta concreta”, señaló.
Ante la ausencia de apoyos, los productores de Tapachula, Mazatán, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate entregaron un documento al Gobierno Estatal en el que proponen alternativas para afrontar la crisis.

Entre sus peticiones, plantean otorgar un incentivo de mil Pesos por bolsa de maíz, gestionado tanto por el Estado como por los municipios. “Si no hay apoyos directos al maíz, sugerimos este mecanismo, con la participación de los ayuntamientos del Soconusco”, explicó.
Sin embargo, advirtieron que cualquier ayuda depende de que la SAGyP emita el dictamen oficial de afectaciones, requisito indispensable para liberar recursos.
Los productores recuerdan que el titular de la dependencia, Marco Barba Arrocha, se comprometió a gestionar dicho dictamen ante Protección Civil estatal.
“Nos indicó que a partir de enero podrían comenzar a fluir los apoyos para quienes registramos pérdidas”, expresaron.
Además del incentivo por semilla, los agricultores propusieron esquemas de crédito para diversificar actividades productivas.
“El campo puede reactivarse con créditos para ganado, dos animales por hectárea, con pagos programados para el año 2030”, añadieron.
Tras un reciente acercamiento con autoridades estatales, los productores confían en que el compromiso asumido por Barba Arrocha se cumpla y que en enero finalmente puedan acceder a los apoyos que buscan desde hace meses. EL ORBE/Nelson Bautista

