lunes, diciembre 8, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalReconoce Magistrado Juan Carlos Moreno la Invaluable Labor del Gobernador de Chiapas
EstatalPortada

Reconoce Magistrado Juan Carlos Moreno la Invaluable Labor del Gobernador de Chiapas

0
3

Desde la capital chiapaneca, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió al Primer Informe del gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar.
Durante este acto, la sociedad chiapaneca mostró su respaldo y reconocimiento al Ejecutivo Estatal, celebrando los logros alcanzados bajo su liderazgo y mediante el trabajo coordinado entre las distintas instituciones, acciones que han contribuido a fortalecer la paz y la estabilidad en Chiapas.

En este contexto, Moreno Guillén reconoció la responsabilidad, el respeto y el amor a Chiapas que caracterizaron este primer año de administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, valores que han sido impulso para los avances reflejados en el desarrollo del estado, en la redignificación de los pueblos originarios y en el bienestar de todas las familias chiapanecas.
Finalmente, el magistrado presidente Moreno Guillén reafirmó el compromiso del Poder Judicial de continuar trabajando con imparcialidad, transparencia y cercanía con la ciudadanía, contribuyendo al fortalecimiento de una justicia con humanismo. Boletín Oficial

Reconoce Magistrado Juan Carlos Moreno la Invaluable Labor del Gobernador de Chiapas
Artículo anterior
Basurero Clandestino en Huixtla Genera Contaminación
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa en vivo. Lunes 08 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Desfile Navideño Llena de Alegría las Calles de la Ciudad

Al Instante staff - 0
Con un ambiente lleno de color, música y espíritu festivo, el Colegio Humanista Abraham Maslow (CHAM), dirigido por la maestra Nancy Renoc y el...
Leer más

Chiapas en paz: Eduardo Ramírez

Al Instante staff - 0
• Al rendir su Primer Informe de Gobierno ante el pueblo, aseguró que a un año de trabajo se cumple la palabra empeñada, reafirmando que...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV