lunes, diciembre 8, 2025
Basurero Clandestino en Huixtla Genera Contaminación
Estatal

Basurero Clandestino en Huixtla Genera Contaminación

* Exigen la Intervención de las Autoridades Municipales.

Huixtla, Chiapas; 6 de Diciembre.- En el campo de la comunidad La Unión, parte baja de este municipio, se encuentra un basurero clandestino, en el cual los pobladores queman su basura ocasionando gran contaminación atmosférica.
Los jóvenes que llegan a jugar al campo de La Unión los días sábados, no soportan los malos olores que emanan de ese basurero clandestino, y por lo mismo, exigen la intervención del Ayuntamiento Municipal para que supervise dicho basurero y lo clausuren. EL ORBE/José Ángel López

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV