Fotógrafos de Tapachula Viven su Temporada Más Fuerte Durante el Mes de Diciembre

Tapachula, Chiapas; 7 de Diciembre del 2025.- La temporada decembrina representa un respiro económico para los 60 integrantes de la Sociedad Cooperativa de Fotógrafos de Tapachula, quienes cada año encuentran en las celebraciones religiosas, escolares y familiares una fuente vital de ingresos.
Su presidente, David Palomeque Avendaño, explicó que desde inicios de diciembre comienza a notarse un incremento importante en la demanda de servicios, especialmente en “La Villita de Guadalupe”, donde miles de familias acuden en peregrinación y aprovechan el escenario instalado para tomarse fotografías con la Virgen.
El movimiento no solo se concentra en los templos. Las escuelas de Tapachula reactivan también esta actividad con las tradicionales pastorelas y festivales, que del 14 al 16 de diciembre generan una de las cargas de trabajo más intensas del año.
A esto se suma el repunte en bodas, bautizos y XV años, tanto en iglesias como en las Oficialías 01, 02 y 03, así como en la zona del puerto, donde -según Palomeque- el trabajo ha aumentado hasta un 70%.
El periodo más fuerte se registra del 12 al 20 de diciembre, y nuevamente del 26 al 30, cuando se multiplican los casamientos y celebraciones familiares. Para el gremio, diciembre y las clausuras escolares son las dos temporadas decisivas que sostienen la economía anual de decenas de familias.
La cooperativa hace un llamado a los fotógrafos independientes a sumarse para trabajar de manera organizada y evitar conflictos en templos y Oficialías.
En los últimos meses, alrededor de 15 nuevos fotógrafos se han integrado, fortaleciendo un oficio que, pese a los cambios tecnológicos, sigue siendo sustento y tradición para muchas manos tapachultecas. EL ORBE/ JC

