Detienen a 12 Personas por Presuntos Delitos Contra la Salud y Violación a la Ley Federal de Armas

* Aseguraron Armas AK-47, Cargadores y 80 Cartuchos Útiles.
En un operativo de alto impacto, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México, lograron la detención de 12 personas por los presuntos delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.
También fue asegurado un vehículo marca Mazda tipo 3, modelo 2020, sin placas de circulación; 90 bolsitas con hierba verde con características de marihuana; 60 bolsitas transparentes con sustancia granulada con características de cristal; una gramera digital y dinero en efectivo.
Tras su detención, los 12 presuntos involucrados fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, bajo la conducción jurídica de la Fiscalía General de la República, para determinar su situación legal conforme a derecho.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso con la paz, el orden y la tranquilidad de Chiapas, actuando con visión humanista, total coordinación institucional y una política firme de cero corrupción. Boletín Oficial
