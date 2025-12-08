Detienen a 12 Personas por Presuntos Delitos Contra la Salud y Violación a la Ley Federal de Armas

* Aseguraron Armas AK-47, Cargadores y 80 Cartuchos Útiles.

En un operativo de alto impacto, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México, lograron la detención de 12 personas por los presuntos delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.



Como resultado de este operativo interinstitucional encabezado por la FGR, fueron detenidos Genaro “N”, Juan Miguel “N”, Sergio “N”, Francisco “N”, José G “N”, José A “N”, Luis “N”, Ángel “N”, Yoselin “N”, Darwin “N”, Emanuel “N” y Diego “N”, quienes manifestaron pertenecer al grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la acción, se aseguraron cuatro armas largas tipo AK-47 con cuatro cargadores y 80 cartuchos útiles; un arma corta calibre 9 mm con un cargador y cuatro cartuchos útiles; así como cuatro chalecos tácticos color negro.También fue asegurado un vehículo marca Mazda tipo 3, modelo 2020, sin placas de circulación; 90 bolsitas con hierba verde con características de marihuana; 60 bolsitas transparentes con sustancia granulada con características de cristal; una gramera digital y dinero en efectivo.Tras su detención, los 12 presuntos involucrados fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, bajo la conducción jurídica de la Fiscalía General de la República, para determinar su situación legal conforme a derecho.La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso con la paz, el orden y la tranquilidad de Chiapas, actuando con visión humanista, total coordinación institucional y una política firme de cero corrupción. Boletín Oficial#SecretaríaDeSeguridadDelPueblo#CeroCorrupción#HumanismoQueTransforma