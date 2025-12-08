Muere empleado dentro de estacionamiento vehicular al oriente de Tapachula.

Tapachula, Chiapas a 08 de diciembre 2025.- La mañana de este lunes se registró una tragedia dentro del estacionamiento de una empresa cervecera localizada en las inmediaciones de la colonia Magisterial, en la entrada y salida oriente de Tapachula.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas, cuando a través del 911 se reportó que un trabajador había perdido la vida al interior del predio. De acuerdo con los primeros datos, una presunta falla mecánica durante maniobras entre vehículos pesados habría provocado que el empleado, identificado como Juan “N”, de aproximadamente 30 años de edad, quedara prensado entre dos unidades, causándole la muerte de manera inmediata.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva, Policía Municipal y la Unidad de Emergencias Chiapas–188 de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar; no obstante, al valorar al trabajador confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense ubicado en la carretera costera, a la altura del ejido Álvaro Obregón.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente para deslindar responsabilidades.

El orbe/ Carlos Montes