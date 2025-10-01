miércoles, octubre 1, 2025
SSP y FGE detienen a masculino en posesión de presuntos narcóticos en Suchiate

Como parte de la acciones preventivas y disuasivas en el marco de los operativos de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito contra la salud en el municipio de Suchiate.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, sobre el camino que conduce al ejido La Libertad, guardias estatales detuvieron a Alex “N” quien viajaba a bordo de una motocicleta marca Italika sin placas de circulación, a quien le aseguraron 16 bolsitas de nylon tipo ziploc conteniendo en su interior polvo blanco con las características de la droga conocida como cocaína.

El detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en coordinación interinstitucional para combatir ilícitos que alteren la salud y el orden público en todo el territorio chiapaneco.

