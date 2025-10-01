Dicta Poder Judicial sentencia condenatoria por el delito de Violación Agravada

-12 años de prisión a Sergio “N”, Andrés “N” y Cecilio “N” por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en Chiapa de Corzo, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a tres personas del sexo masculino por el delito de Violación Agravada, cometido en contra de una mujer con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el año 2024 en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, y una vez desahogadas las pruebas durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Por lo que el juzgador del Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla resolvió imponer a Sergio “N”, Andrés “N” y Cecilio “N” una pena de 12 años de prisión, además de condenarlos al pago de la reparación integral del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana y sensible, garantizando que no habrá impunidad en delitos que vulneren la vida y la integridad de mujeres, niñas y adolescentes.