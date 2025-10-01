miércoles, octubre 1, 2025
Poder Judicial del Estado impone sentencia de 25 años de prisión por el delito de Homicidio Calificado

0
22

-Sentencian a Luver “N” por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en el municipio de Simojovel de Allende, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado, cometido en agravio de una persona del mismo sexo con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Simojovel de Allende, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

El juzgador del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal resolvió imponer a Luver “N” una pena de 25 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su firme compromiso con una justicia más humana, garantizando que los delitos que vulneren la vida y la integridad de las y los chiapanecos no queden impunes.

