viernes, diciembre 5, 2025
spot_img
InicioAl InstantePoder Judicial del Estado impone sentencia a responsables de Homicidio Calificado
Al InstanteRojas

Poder Judicial del Estado impone sentencia a responsables de Homicidio Calificado

0
14

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado, en agravio de un hombre con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Suchiate, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Tapachula resolvió imponer a Pedro “N” y a César “N” una pena de 25 años de prisión a cada uno y al pago de la reparación del daño.

Esto, tras el desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, bajo el liderazgo del magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, donde las sentencias brinden certeza de que no habrá impunidad frente a los delitos que vulneren la integridad, la dignidad y la vida de las y los chiapanecos.

Poder Judicial del Estado impone sentencia a responsables de Homicidio Calificado
Artículo anterior
Poder Judicial dicta sentencia a responsable del delito de Pederastia Agravada
Artículo siguiente
La agrupacion de empresarios Miguel Hidalgo A.C Tapachula dicen no al Tianguis Navideño
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Será México VS Sudáfrica El partido Inaugural de la Copa del Mundo 2026

Al Instante staff - 0
Será México VS Sudáfrica El partido Inaugural de la Copa del Mundo 2026
Leer más

“Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial»: Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
“Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además,...
Leer más

CAEN “COYOTES” FRENTE A COMAR: DESALOJAN ASENTAMIENTO IRREGULAR Y RED DE COBROS ILEGALES EN TAPACHULA

Al Instante staff - 0
CAEN “COYOTES” FRENTE A COMAR: DESALOJAN ASENTAMIENTO IRREGULAR Y RED DE COBROS ILEGALES EN TAPACHULA Tapachula, Chiapas; 5 de diciembre de 2025.– Como resultado de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV