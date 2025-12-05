Poder Judicial del Estado impone sentencia a responsables de Homicidio Calificado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo masculino por el delito de Homicidio Calificado, en agravio de un hombre con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Suchiate, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Tapachula resolvió imponer a Pedro “N” y a César “N” una pena de 25 años de prisión a cada uno y al pago de la reparación del daño.

Esto, tras el desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, bajo el liderazgo del magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, donde las sentencias brinden certeza de que no habrá impunidad frente a los delitos que vulneren la integridad, la dignidad y la vida de las y los chiapanecos.