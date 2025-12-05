viernes, diciembre 5, 2025
Poder Judicial dicta sentencia a responsable del delito de Pederastia Agravada
Al InstanteRojas

Poder Judicial dicta sentencia a responsable del delito de Pederastia Agravada

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Darinel “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Escuintla, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Acapetahua resolvió imponer a Darinel “N” una pena de 15 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, donde el interés superior de la niñez sea prioridad y se asegure que los actos que vulneren sus derechos sean debidamente sancionados.

