viernes, diciembre 5, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalFomentan Campaña “Si Tomas No Manejas” en Tapachula
Local

Fomentan Campaña “Si Tomas No Manejas” en Tapachula

0
12

Proponen Designar a Conductores, Implementar Esquema de Taxi Seguro, Entere Otros
——-
Autoridades de Salud y Propietarios de Bares y Cantinas Acuerdan Estrategia Conjunta

Tapachula, Chiapas; 4 de Diciembre de 2025.- Con el propósito de disminuir los accidentes vehiculares durante la temporada decembrina, autoridades de salud y propietarios de bares y cantinas dieron inicio al operativo del Maratón Guadalupe-Reyes, impulsado bajo la campaña “Si Tomas No Manejas”.
La estrategia fue presentada por Carlos Alberto González de León, coordinador de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria VII, quien subrayó la relevancia del trabajo conjunto para prevenir incidentes relacionados con el consumo de alcohol.

“Es fundamental que gobierno y establecimientos colaboren para evitar accidentes en este periodo vacacional”, enfatizó.
Como parte del programa, se conformará un Comité Interinstitucional enfocado en la prevención. Los dueños de bares y restaurantes se comprometieron a adoptar medidas de seguridad, convirtiéndose en promotores de la salud.
Entre las acciones acordadas destacan, designar conductores responsables, implementar el esquema de taxi seguro, localizar a familiares de clientes en estado inconveniente para evitar que conduzcan.
González de León recordó que más de 200 capacitaciones en manejo higiénico de alimentos se han realizado recientemente, exhortando al sector a cumplir con la Norma 251 para proteger la salud de locales y turistas.
El presidente de la Asociación de Bares A.C., Antonio Armas Hernández, reconoció que la demanda de eventos en diciembre incrementa los riesgos asociados al consumo de alcohol.
Por ello, aseguró que el gremio mantendrá su documentación en regla y reforzará la recomendación de Tránsito de impedir que personas en estado de ebriedad tomen el volante, con el objetivo de alcanzar un “saldo blanco” al cierre del 2025.
Autoridades reiteraron que los operativos de vigilancia realizados junto con el Salud Municipal, Ejército, Fiscalía y Migración se llevan a cabo diariamente.
Gracias al cumplimiento de la mayoría de los establecimientos, se ha registrado una reducción en las suspensiones durante los últimos meses. EL ORBE/Nelson Bautista

Fomentan Campaña “Si Tomas No Manejas” en Tapachula
Artículo anterior
Denuncia Barreras y Falta de Atención a Migrantes por Parte del INM y COMAR
Artículo siguiente
T-MEC Seguirá y México Avanza en Revisión, Afirma Ebrard
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Nestlé celebra 15 años de Plan NESCAFÉ en México con productores cafetaleros

Al Instante staff - 0
En el corazón de la caficultura mexicana, Nestlé México celebró el 15° aniversario del Plan NESCAFÉ, iniciativa implementada en 2010 para impulsar la producción...
Leer más

Joyerías Resienten la Crisis Económica Pese a Leve Repunte de Ventas Decembrinas

Al Instante staff - 0
• La compra de regalos entre la población se ha diversificado. Tapachula, Chiapas 5 de Diciembre del 2025.- En plena temporada decembrina, cuando tradicionalmente el comercio...
Leer más

Desalojan viviendas en el libramiento sur oriente de Tapachula.

Al Instante staff - 0
Para iniciar los trabajos de la ampliación del libramiento. Fuerzas del orden donde participan policías estatales, municipales y de la FGE llevan a cabo estos...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV