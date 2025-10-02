jueves, octubre 2, 2025
El 2 de octubre de 1968 no se olvida.

Manifestantes del MAO LN, encabezados por Angel Ibarra Tercero se manifestaron este jueves frente a las oficinas de la Fiscalía Región Costa en #Tapachula.
El objetivo, recordar la masacre de Tlatelolco que marcó la historia de México y nos recuerda que la democracia se defiende.
Los manifestantes también exigieron a las autoridades libertad de los presos políticos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

