El 2 de octubre de 1968 no se olvida.

Manifestantes del MAO LN, encabezados por Angel Ibarra Tercero se manifestaron este jueves frente a las oficinas de la Fiscalía Región Costa en #Tapachula.

El objetivo, recordar la masacre de Tlatelolco que marcó la historia de México y nos recuerda que la democracia se defiende.

Los manifestantes también exigieron a las autoridades libertad de los presos políticos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

1 de 3