Migrantes Llegan a Huixtla; Cansancio Empieza a Minar la Salud de Algunas Personas

HUIXTLA, Chiapas 2 de Octubre.- Los migrantes que recorren la costa de Chiapas, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México, llegaron aste jueves al domo del Barrio Guadalupe en el municipio de Huixtla, procedentes del municipio de Huehuetán.



1 de 5

Los extranjeros empiezan a presentar lesiones en los pies, cansancio crónico y deshidratación.Según los organizadores descansarán todo el día y noche de este jueves, para reanudar la caminata este viernes por la madrugada con destino a Escuintla, en la región costa de la entidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.