jueves, octubre 2, 2025
spot_img
InicioAl InstanteMigrantes Llegan a Huixtla
Al Instante

Migrantes Llegan a Huixtla

0
29

Migrantes Llegan a Huixtla; Cansancio Empieza a Minar la Salud de Algunas Personas
HUIXTLA, Chiapas 2 de Octubre.- Los migrantes que recorren la costa de Chiapas, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México, llegaron aste jueves al domo del Barrio Guadalupe en el municipio de Huixtla, procedentes del municipio de Huehuetán.

Los extranjeros empiezan a presentar lesiones en los pies, cansancio crónico y deshidratación.
Según los organizadores descansarán todo el día y noche de este jueves, para reanudar la caminata este viernes por la madrugada con destino a Escuintla, en la región costa de la entidad. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Migrantes Llegan a Huixtla
Artículo anterior
En septiembre, FGE localiza a 52 personas reportadas como No Localizadas o Desaparecidas
Artículo siguiente
En operativo SSP y FGE detienen a masculino con presuntos narcóticos y arma de fuego en Suchiate
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Nuevas Normas buscan Transporte y Distribución de Gas LP

Al Instante staff - 0
Comunicado 435/2025 NUEVAS NORMAS BUSCAN TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LP A VELOCIDAD CONTROLADA, SIN FUGAS Y CON VIGILANCIA PERMANENTE: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM * Se trata...
Leer más

El 2 de octubre de 1968 no se olvida.

Al Instante staff - 0
Manifestantes del MAO LN, encabezados por Angel Ibarra Tercero se manifestaron este jueves frente a las oficinas de la Fiscalía Región Costa en #Tapachula. El...
Leer más

En operativo SSP y FGE detienen a masculino con presuntos narcóticos y arma de fuego en Suchiate

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV