En operativo interinstitucional, dos detenidos por probable delito de homicidio en grado de tentativa en Ocotepec

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos masculinos por el posible delito de homicidio en grado de tentativa en el municipio de Ocotepec.

Elementos de la fuerza interinstitucional acudieron a la altura del panteón municipal de la citada población luego de la denuncia de personas realizando disparos de arma de fuego al aire. En el lugar, detuvieron a Rubelio “N” y José “N”, quienes al notar la presencia de las autoridades intentaron amedrentar con un arma de fuego.

A los masculinos se les aseguraron un arma de fuego artesanal calibre 9 milímetros, un cartucho útil y dos más percutidos, así como un vehículo marca Hummer de color negro.

Ante el hallazgo, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía chiapaneca con Cero Corrupción.

Conferencia de prensa en vivo. Lunes 06 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
En Villaflores, SSP y FGE detienen a masculino en posesión de presuntos narcóticos
Migrantes Reinician Caminata por la Costa de Chiapas

Tapachula, Chiapas 6 de Octubre del 2025.- Después de descansar 24 horas en el municipio de Escuintla, migrantes de diversas nacionalidades que partieron de...
Entrevista con Luis Eduardo Terán Saucedo, Director de Tránsito de #Tapachula

Se manifestaron por la mañana de este lunes para exigir que se agilice la construcción del puente Chapultepec

Habitantes de la zona alta de #Tapachula se manifestaron por la mañana de este lunes para exigir que se agilice la construcción del puente...
