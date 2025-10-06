lunes, octubre 6, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn Villaflores, SSP y FGE detienen a masculino en posesión de presuntos...
Al InstanteRojas

En Villaflores, SSP y FGE detienen a masculino en posesión de presuntos narcóticos

0
32

-El detenido manifestó pertenecer a una célula delictiva

Como parte de la acciones preventivas y disuasivas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito contra la salud en el municipio de Villaflores.

En la colonia San Juan, guardias estatales detuvieron a Jorge “N” a quien le aseguraron 5 bolsitas conteniendo en su interior polvo blanco de al parecer cocaína, 15 bolsitas de sustancia granulosa con las características de la droga conocida como cristal y dinero en efectivo. Asimismo, se le aseguró una motocicleta marca Italika sin placas de circulación.

Por estos hechos fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación.

Cabe destacar, que el presunto responsable manifestó pertenecer a la delincuencia organizada del CJNG como distribuidor de droga.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en coordinación interinstitucional para garantizar la paz y la seguridad en todo el territorio chiapaneco.

En Villaflores, SSP y FGE detienen a masculino en posesión de presuntos narcóticos
Artículo anterior
En operativo interinstitucional, dos detenidos por probable delito de homicidio en grado de tentativa en Ocotepec
Artículo siguiente
Protestan conductores de combis en #Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Migrantes Reinician Caminata por la Costa de Chiapas

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 6 de Octubre del 2025.- Después de descansar 24 horas en el municipio de Escuintla, migrantes de diversas nacionalidades que partieron de...
Leer más

Entrevista con Luis Eduardo Terán Saucedo, Director de Tránsito de #Tapachula

Al Instante staff - 0
Leer más

Se manifestaron por la mañana de este lunes para exigir que se agilice la construcción del puente Chapultepec

Al Instante staff - 0
Habitantes de la zona alta de #Tapachula se manifestaron por la mañana de este lunes para exigir que se agilice la construcción del puente...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV