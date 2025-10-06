En Villaflores, SSP y FGE detienen a masculino en posesión de presuntos narcóticos

-El detenido manifestó pertenecer a una célula delictiva

Como parte de la acciones preventivas y disuasivas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito contra la salud en el municipio de Villaflores.

En la colonia San Juan, guardias estatales detuvieron a Jorge “N” a quien le aseguraron 5 bolsitas conteniendo en su interior polvo blanco de al parecer cocaína, 15 bolsitas de sustancia granulosa con las características de la droga conocida como cristal y dinero en efectivo. Asimismo, se le aseguró una motocicleta marca Italika sin placas de circulación.

Por estos hechos fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación.

Cabe destacar, que el presunto responsable manifestó pertenecer a la delincuencia organizada del CJNG como distribuidor de droga.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en coordinación interinstitucional para garantizar la paz y la seguridad en todo el territorio chiapaneco.