lunes, octubre 6, 2025
Protestan conductores de combis en #Tapachula
Protestan conductores de combis en #Tapachula

Conductores de colectivos de la ruta cobach, el Carmen y solidaridad 2000 se manifestaron por la mañana de este lunes en la carretera antigua aeropuerto, cerca de las instalaciones de Cobach 08, la cual bloquearon por unos minutos.
Momentos después llegaron elementos de vialidad municipal acompañados del grupo de reacción inmediata Pakal quienes después de un diálogo con los inconformes restablecieron la comunicación.
La protesta es para exigir un alto a los operativos, y que los dueños de concesiones no les cobre altas cuentas diarias.
EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

