La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) Informa:

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) desmiente categóricamente la información difundida a través de un video que circula en redes sociales donde mencionan a un elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) poniéndole algo a un joven de manera sospechosa.

La realidad es que es un video antiguo y NO corresponde a un elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP); en el mismo video se puede observar la leyenda que menciona “Policía Municipal”, descartando así que la persona, que aparece en el video, sea un elemento de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, garantizando, en todo momento, el respecto irrestricto de los derechos humanos.