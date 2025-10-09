jueves, octubre 9, 2025
En operativo interinstitucional detienen a dos masculinos con armas de fuego en Huehuetán

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a dos masculinos con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en el municipio de Huehuetán.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el fraccionamiento Fovisste, se logró la detención de Jordany “N” de nacionalidad mexicana y Axel «N» de nacionalidad hondureña, a quienes, les aseguraron dos armas de fuego corta; una calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 14 cartuchos útiles y otra calibre 380 milímetros con un cargador y 4 cartuchos útiles, y dinero en efectivo. Asimismo, les aseguraron la motocicleta en la que viajaban a bordo.

Por estos hallazgos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos interinstitucionales para garantizar el orden público en todo el territorio chiapaneco.

