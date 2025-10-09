LLUVIAS PUNTUALES TORRENCIALES EN SAN LUIS POTOSÍ, QUERÉTARO, HIDALGO, PUEBLA, VERACRUZ, GUERRERO Y OAXACA

Este día, la tormenta tropical Priscilla continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, por lo que su circulación y bandas nubosas mantendrán vientos y lluvias fuertes, además de oleaje elevado en dicha región. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán, su extensa circulación y desprendimientos nubosos, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, además de los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, mantendrán un temporal de lluvias muy fuertes a intensas en las regiones mencionadas, además del sur y sureste del territorio nacional. Simultáneamente, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y centro del país; así como vientos muy fuertes a intensos y oleaje elevado en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. Así mismo, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originarán chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada. Mientras que el ingreso de humedad originado por la corriente en chorro subtropical generará chubascos y lluvias fuertes en Baja California. Finalmente, un segundo canal de baja presión extendido sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del mar Caribe, originará chubascos y lluvias fuertes en dicha península.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a torrenciales, se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo

Para más información de los ciclones tropicales Octave y Priscilla en el océano Pacífico, consultar el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Para más información del ciclón tropical Jerry en el océano Atlántico, consultar el aviso del Servicio Meteorológico Nacional