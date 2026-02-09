Eduardo Ramírez pone en marcha el programa más ambicioso para la cafeticultura en Chiapas

En Chilón, encabezó el arranque de Café con Humanismo, que beneficiará a más de 25 mil 800 productoras y productores de la entidad

En esta región, las principales beneficiarias del programa serán mujeres

Inauguró infraestructura educativa en la Escuela Primaria Federal Bilingüe «Rosario Castellanos Figueroa”, con inversión de 2.8 mdp

En el municipio de Chilón, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el arranque del programa Café con Humanismo, considerado el más ambicioso que se ha puesto en marcha en Chiapas para fortalecer la cafeticultura. Esta estrategia contempla la entrega de plantas, insumos, equipamiento, capacitación y diversas acciones, en beneficio de más de 25 mil 800 productoras y productores de la entidad.

1 de 5

Durante el acto, el mandatario destacó que el café es uno de los principales símbolos de identidad de Chiapas ante México y el mundo, por lo que su administración asumió el compromiso de respaldar de manera decidida a la cafeticultura, con el objetivo de impulsar la autonomía económica, mejorar los ingresos y elevar la calidad de vida de quienes trabajan en el sector. Precisó que, en esta región, las principales beneficiarias del programa serán mujeres, ya que son ellas quienes en mayor medida se dedican a esta actividad productiva.

“Una de nuestras identidades es el café; más de 184 mil productoras y productores de 87 municipios de todo el estado viven de esta actividad, por eso me propuse, en este año de la prosperidad compartida, echar a andar el programa más ambicioso que ha tenido Chiapas en esta materia: Café con Humanismo”, manifestó al subrayar que la meta es avanzar en la renovación de los cafetales a lo largo de los próximos cinco años.

Ramírez Aguilar exhortó a evitar el regateo en el precio del café y a tomar conciencia del esfuerzo y la dedicación que realizan las y los productores para que el grano y sus derivados lleguen a los hogares. En este sentido, recordó que durante su etapa como senador impulsó la Ley del Café, aprobada en beneficio del sector, y puntualizó que ahora, como gobernador, continúa trabajando de manera conjunta con la presidenta Claudia Sheinbaum para dar mayor fortaleza al campo chiapaneco.

En otro momento, el gobernador inauguró infraestructura educativa en la Escuela Primaria Federal Bilingüe «Rosario Castellanos Figueroa”, con una inversión de 2.8 millones de pesos, en beneficio de 215 estudiantes. Durante el recorrido por las instalaciones, reiteró el compromiso de garantizar espacios educativos seguros, dignos y de calidad a las niñas, niños y jóvenes de Chiapas.

El director general del Instituto del Café de Chiapas, Jorge Utrilla Robles, explicó que el programa busca fortalecer el contacto directo con las y los productores y mejorar los procesos productivos para facilitar el acceso a nuevos mercados. Asimismo, reconoció la visión del gobernador para impulsar el desarrollo, la prosperidad compartida y la pacificación del estado, factores clave para consolidar al sector cafetalero en Chiapas.

Asimismo, precisó que la entidad cuenta con un amplio potencial cafetalero gracias a la diversidad de sus suelos y climas, por lo que se promoverán cursos de capacitación en todo el estado, además de la entrega de herramientas e implementos que permitan elevar la calidad del café, sin perder la riqueza cultural ni el conocimiento ancestral de los pueblos originarios.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en este municipio se destinan más de 100 millones de pesos en 42 obras de infraestructura educativa. Detalló que en la primaria Rosario Castellanos Figueroa, se entregaron tres aulas didácticas equipadas y obra exterior.

El presidente municipal de Chilón, Mario Hernández Aguilar, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez su cuarta visita, así como los apoyos a las y los cafetaleros y las obras de infraestructura educativa que brindan mayores oportunidades de educación, bienestar y desarrollo a comunidades históricamente olvidadas. Destacó que, como nunca antes, Chiapas cuenta con un gobierno que impulsa el campo, especialmente el café, principal sustento de las familias de la región.

A nombre de las y los productores beneficiados, Areli Estrada Jiménez expresó que esta es la primera ocasión que reciben apoyos de este tipo, por lo que agradeció a las autoridades por atender las necesidades básicas del sector, lo cual se refleja en la entrega de herramientas que fortalecerán la producción del aromático grano.

Entre las principales metas del programa Café con Humanismo se encuentran la entrega de 6.2 millones de plantas, 5 mil 447 paquetes de herramientas, mil 300 despulpadoras, así como paquetes de insumos y semilleros, además de la realización de capacitaciones, servicios de cata y eventos de barismo, con el propósito de elevar la calidad del café chiapaneco y fortalecer su comercialización en beneficio de las familias que dependen de esta actividad.

Acompañaron al gobernador el diputado federal por el Distrito 3 de Ocosingo, Alfredo Vázquez Vázquez; la diputada presidenta de la Comisión del Café del Congreso del Estado, Maritza Molina Molina; el coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, Juan Carlos Gómez Aranda; el director de la Escuela Primaria Federal Bilingüe “Rosario Castellanos Figueroa”, Juan de Jesús Hernández Moreno; la presidenta del Comité de Madres y Padres de Familia, María Elena Sánchez Núñez; el supervisor de la Zona Escolar 104 de Chilón, Francisco Javier López Gómez; así como las y los presidentes municipales de la región Tulijá Tseltal Chol, además de productoras y productores de café de diversas comunidades del municipio, entre otros.