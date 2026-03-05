jueves, marzo 5, 2026
Chiapas avanza con firmeza en la construcción de una cultura anticorrupción

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la ceremonia de implementación de la Norma Internacional ISO 37001 Antisoborno a la Secretaría de Salud del Estado, en un acto encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto a la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, y el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, en las instalaciones del Polyforum Chiapas.

El gobernador Ramírez Aguilar declaró este acto como un logro histórico que asegura que los recursos se apliquen correctamente, una regeneración de la vida pública para la entidad, con políticas públicas en constante evolución hacia nuevos estándares de transparencia y honestidad.

En su intervención, Moreno Guillén destacó que este ejercicio robustece el Estado de Derecho en Chiapas y es evidencia de las diversas acciones positivas, que se han materializado con apego a derecho, sumando a los logros de esta nueva era para el estado, el fortalecimiento de los trabajos en materia de salud con transparencia y legalidad.

De igual manera, el magistrado presidente se congratuló por el trabajo coordinado entre estas Secretarías, para promover estos mecanismos de rendición de cuentas y combate a la corrupción, en un tema tan sensible como el acceso a la salud, e hizo votos para que a partir de este momento esto redunde permanentemente en beneficio de la sociedad chiapaneca.

