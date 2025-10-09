jueves, octubre 9, 2025
Fuerte lluvia cae en el centro de la ciudad de #Tapachula

Fuerte lluvia cae en el centro de la ciudad de #Tapachula, tome sus precauciones. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Fuerte lluvia cae en el centro de la ciudad de #Tapachula
Presentación del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, desde el Auditorio Roberto Cordero Citalán en el municipio de Comitán de Domínguez.
LLUVIAS PUNTUALES TORRENCIALES EN SAN LUIS POTOSÍ, QUERÉTARO, HIDALGO, PUEBLA, VERACRUZ, GUERRERO Y OAXACA
LLUVIAS PUNTUALES TORRENCIALES EN SAN LUIS POTOSÍ, QUERÉTARO, HIDALGO, PUEBLA, VERACRUZ, GUERRERO Y OAXACA

Presentación del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, desde el Auditorio Roberto Cordero Citalán en el municipio de Comitán de Domínguez.

